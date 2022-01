Debiut BioMaximy na plusie

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się w produkcji systemów do diagnostyki chorób zakaźnych, m.in. testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, w tym bardzo szerokiej oferty rozwiązań do diagnostyki SARS-CoV-2.