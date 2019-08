Zmiany i niepewność to standard

Jak już mówiłam – zależy nam na transparentności rynku finansowego. Jakkolwiek górnolotnie by to zabrzmi – decyzja była podyktowana ochroną interesu obligatariuszy. Ktoś musiał przejąć ewidencję obligacji GetBacku po utracie zezwolenia przez PDM, żeby umożliwić obligatariuszom wykonywanie praw związanych z tymi papierami. To są często ludzie starsi, którym po prostu trzeba pomóc. Patrząc z perspektywy czasu – była to słuszna decyzja. Pomimo dużego wyzwania operacyjnego, udało nam się z sukcesem przeprowadzić ten projekt. Korzyścią dla nas był fakt, że dzięki wykonaniu tej pracy byliśmy lepiej przygotowani do rozpoczęcia wykonywania funkcji agenta emisji pod nowymi regulacjami. Jest to przede wszystkim duży sukces wiceprezesa zarządu Q Securities – Łukasz Gerbszt nadzorował ten proces. To właśnie Łukasz wdrożył, a obecnie nadzoruje usługę agenta emisji.