Inwestorzy giełdowi są coraz bardziej mobilni

Zdecydowanie ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem wzmożonej aktywności klientów indywidualnych. Bardzo nas cieszy, że dużą grupę stanowią osoby, które już wcześniej miały u nas rachunek maklerski, ale w ostatnim czasie nie inwestowały. Zdecydowanie widać, że rynek długo czekał na moment wyrwania się ze stagnacji. To też pokazuje, że nie zawsze impulsem musi być wielka hossa. Wystarczyła „tylko" nagła zmienność na rynku, aby skłonić wielu do powrotu. Oczywiście pojawili się także nowi inwestorzy. Już dziś mamy więcej otwartych rachunków, licząc od początku roku, niż w całym 2019 r. W dużej mierze jest to efekt wprowadzonego w ubiegłym roku procesu zdalnego otwierania rachunków dla klientów banku, o którym już wspominałem. Ale także dla doradców w naszych placówkach to okres wzmożonej pracy.