TOP 10 lokat na 3 miesiące. Marzec 2019 r.

Najwyższe stawki oprocentowania na lokatach terminowych obowiązują w czterech bankach: w Getin Banku na Lokacie Mobilnej, PlusBanku na Lokacie na Start, Nest Banku na Nest Lokacie Witaj i w Idea Banku na Lokacie Happy. Każdy z nich stawia inne warunki przed osobami chcącymi skorzystać z ich oferty. Getin Bank wymaga konta z dostępem do bankowości mobilnej, Nest Bank - statusu nowego klienta z obowiązkowym otwarciem rachunku osobistego, PlusBank również dedykuje swoją lokatę wyłącznie nowym klientom z ROR. Idea Bank choć stawia na nowych klientów, to nie zobowiązuje ich do zakupu dodatkowych produktów. Oszczędzający mogą zdeponować na wybranych lokatach kapitał od 500 zł do 20 tys. zł. W Nest Banku i PlusBanku jest on ograniczony do 10 tys. zł (przy minimalnej wpłacie 1 tys. zł).