BAH wraca do korzeni

Co do burzliwego związku z JLR, to jeszcze nie koniec kłopotów. Formalnie od początku grudnia BAH nie jest wyłącznym importerem, a cztery dilerskie spółki zależne mają umowy z nowym partnerem JLR, Inchcape (BAH sprzedawał też sprowadzane auta zewnętrznym dilerom). Marcin Dąbrowski, wiceprezes BAH (notabene to też menedżer, który wrócił do grupy po kilkuletniej nieobecności, jesienią ub.r. – wiceprezesem BAH jest od września br.) podkreślił, że „przekazanie władzy" nie nastąpiło płynnie, co np. dla posiadaczy aut objętych gwarancją oznacza duże problemy. Trudno też kupić nowy samochód, a przełom lat to zawsze najgorętszy okres.