Zaskakujący spadek sprzedaży Oponeo.pl

Według wstępnych danych w listopadzie internetowy dystrybutor opon i felg wypracował 155,8 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza spadek o 3 proc. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku. To już drugi miesiąc z rzędu, w którym spółka notuje spadek sprzedaży rok do roku. W październiku spadek obrotów wyniósł aż 12 proc.