Dadelo stawia na dynamiczną ekspansję na rynek rowerów

Środki z oferty spółka chce wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności poprzez nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20–25 tys. produktów z ok. 10 tys. obecnie. Zamierza na to przeznaczyć około 90–92 proc. wpływów z oferty (około 60–70 mln zł). 8–10 proc. wpływów z oferty (blisko 6,5 mln zł) Dadelo chce przeznaczyć na rozwój infrastruktury magazynowej. – Szacujemy wartość całego krajowego rynku rowerów wraz z akcesoriami i odzieżą rowerową na ok. 4 mld zł, ponadto rynek ten jest mocno rozdrobniony. Startujemy, podobnie jak kiedyś Oponeo, z niskiego poziomu – szacujemy swój obecny udział na tym rynku na ok. 1,5 proc., mamy więc dużo miejsca do rozwoju – przekonuje Ryszard Zawieruszyński, prezes Dadelo. Liczy, że rozbudowa oferty produktowej w połączeniu z rosnącym znaczeniem sprzedaży online pozwoli rozwijać się spółce w co najmniej kilkudziesięcioprocentowym tempie. – Moim celem jest dynamiczne powiększanie sprzedaży, nie tylko dwucyfrowe, ale może nawet trzycyfrowe. Oponeo przez pierwsze lata rosło w tempie 60–80 proc. rocznie, co jest w naszym zasięgu – uważa.