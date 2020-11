Nadchodzą trudne czasy dla branży spożywczej

Zidentyfikowany już dawno, ale wciąż nierozwiązany problem z małą wydajnością wraz z ostatnio wzmagającą się presją na wzrost kosztów pracy oraz rosnącą konkurencją doprowadzają do spadku marż. Wzrost kosztów, wynikający z wprowadzenia m.in. opłat mocowych, deszczowych czy cukrowych, poważnie wpływa na spowolnienie rozwoju sektora. Co warto podkreślić, z biegiem lat rynek Europy Zachodniej, do którego Polska eksportuje najwięcej, czeka stagnacja popytu, dlatego problemów nie rozwiąże – wzorem poprzednich lat – wzrost wolumenów sprzedaży.