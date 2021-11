Allegro przejmuje za niemal 900 mln euro

Allegro podało w komunikacie, że kupuje 100 proc. udziałów w Mall Group oraz WE|DO od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartej na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych. Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła na swoich serwisach sprzedaż 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.