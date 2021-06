IMC, Kernel: Dobra passa może jeszcze potrwać

Obecna sytuacja związana z produkcją żywności na świecie będzie wspierać popyt na produkty IMC nawet do III kw. 2021 r. – W mojej ocenie dobra koniunktura na rynku zbóż może potrwać co najmniej do kolejnych zbiorów w USA i w Europie, a więc do III kw. 2021 r. Ceny powinny odzwierciedlać czynniki pogodowe wpływające na prognozy głównych agencji rolnych na świecie. Ważną publikacją, planowaną na 30 czerwca, będzie kolejna estymacja dotycząca powierzchni zasiewów w USA – wyjaśnił Kozieł.