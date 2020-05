Toya: Handel bez zakłóceń

– Wszystkie spółki grupy prowadzą normalną działalność operacyjną. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, dostępność towarów powinna być na normalnym, wysokim poziomie – mówi Grzegorz Pinkosz, prezes Toya. Zauważa, że firma prowadzi działalność w kilku niezależnych kanałach dystrybucji, co uniezależnia ją od zakłóceń na poszczególnych rynkach. Jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, nie przewiduję konieczności wstrzymania działalności operacyjnej w jakimkolwiek zakresie, chyba że będzie to wynikać z zaleceń władz państwowych, w tym sanitarnych. – Spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do zaleceń sanitarnych mających na celu ochronę pracowników, ich rodzin oraz wszystkich kontrahentów. Dlatego też grupa ponosić będzie wszystkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznych stanowisk pracy, wyposażeniem pracowników w środki ochrony osobistej oraz koszty związane ze zmianą organizacji pracy – twierdzi Pinkosz.