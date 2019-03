Jacek Owczarek, Eurocash. Zakaz handlu w niedzielę to dobre rozwiązanie

Jeśli chodzi o wyniki, to nie podajemy prognoz. A co do samej platformy, to przyniosła już około 3 mld zł ze sprzedaży. Z naszej perspektywy to rewolucja, która zmienia nasz model biznesowy. Dla naszych klientów spośród, których około 9 tys. już korzysta z eurocash.pl, jest to platforma do zakupów, dzięki której mogą dokładniej zaplanować np. czas pracy załogi. Poza tym otrzymują ważne dane na temat lokalnego rynku pochodzące z GUS-u i innych źródeł. Jesteśmy w stanie właściwie każdemu niezależnemu sklepowi przekazać szczegóły o potrzebach klientów.