Dino znów mocno urosło

W samym IV kwartale Dino Polska miało 98,8 mln zł zysku netto oraz 1,63 mld zł przychodów. "W 2019 r. będziemy kontynuować program inwestycyjny, a jego wartość szacujemy na około 850 mln zł. Planujemy otwarcie większej liczby sklepów niż w 2018 r. oraz kolejne inwestycje w centra dystrybucyjne i moce produkcyjne" - informuje spółka. W zeszłym roku sprzedaż liczona wskaźnikiem like for like wzrosła o 11,6 proc.