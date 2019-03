Eurocash podtrzymuje plan ekspansji w detalu

– Sprzedaż like for like w IV kwartale w Delikatesach Centrum była wyższa o 2 proc. rok do roku, a więc urosła więcej niż chociażby w dyskontach czy największych supermarketach. Zwyżki zanotowały również sklepy w innych prowadzonych przez nas sieciach franczyzowych i partnerskich, co potwierdza, że sklepy małoformatowe radzą sobie na rynku dobrze – zauważa Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu. Dodaje, że w segmencie hurtowym zeszłoroczne wyniki były na jednym z historycznie najlepszych poziomów. – W segmencie detalicznym natomiast rozpoczęliśmy proces integracji, który będzie kluczowy również w bieżącym roku. Na razie jesteśmy w środku tego procesu i utworzyliśmy na ten cel rezerwę reorganizacyjną w kwocie 27 mln zł, która obciążyła wyniki za zeszły rok. Liczymy, że proces integracji zakończy się na początku IV kwartału tego roku – zapowiada Owczarek. Powyższa rezerwa została utworzona na potrzeby integracji segmentu detalicznego, która ma się zakończyć w tym roku. – Koszty związane z integracją sieci Mila, a także przejętej rok wcześniej sieci Eko w naturalny sposób obciążają bieżącą rentowność segmentu detalicznego. Przejęcia te pozwoliły nam jednak stworzyć solidną bazę, na której zbudujemy największą sieć supermarketów „proximity" (bliskie, sąsiedzkie – red.) w Polsce – zapowiada Owczarek. Jednocześnie podtrzymuje plan ekspansji w handlu detalicznym. Eurocash zapowiadał, że rozbuduje w ciągu pięciu lat sieć do 900 punktów. – Myślę, że realizacja strategii, zakładającej otwarcie 900 sklepów w ciągu pięciu lat, jest jak najbardziej realna i podtrzymujemy nasze plany – mówi Owczarek.