Tańsze obligacje CCC na Catalyst

Obligacje notowane na Catalyst są zabezpieczone m.in. akcjami Modivo (d. eObuwie). W ich warunkach przewidziano minimalny poziom wyniku EBITDA w lipcu i październiku 2022 r. Uzgodniono, że od 2023 r. ponownie badany będzie wskaźnik długu netto do EBITDA. Początkowo powinien mieć wysokość 4,7, a do października 2024 r. spaść do 3,0.