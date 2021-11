ZPC Otmuchów: fundusze nie sprzedadzą tanio akcji

„Ponadto strony porozumienia zobowiązały się do niezbywania akcji spółki do dnia 30 listopada 2021 r. za wyjątkiem zbywania akcji po cenie nie niższej niż 5,50 zł za jedną akcję w ramach wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji spółki skierowanego do wszystkich akcjonariuszy lub bezwarunkowej oferty zakupu akcji skierowanego przez jakikolwiek podmiot do wszystkich pozostałych akcjonariuszy obejmującej wszystkie akcje posiadane przez pozostałych akcjonariuszy spółki” – przekazano w raporcie.