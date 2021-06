KNF daje zielone światło na IPO Shopera

Shoper jest właścicielem najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (ang. software as a service). Firma informuje, że z jej rozwiązań korzysta ponad 20 tys. klientów, w tym 15,8 tys. klientów bezpośrednich, którzy w 2020 r. wygenerowali 4 mld zł GMV (ang. gross merchandise value), co oznacza wzrost o 87 proc. rok do roku. W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, czyli o 71 proc. więcej r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.