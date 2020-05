Status spółki publicznej zyskuje na wartości

Status spółki publicznej umożliwia szybką emisję nie tylko akcji, ale też obligacji. Co prawda nie jest to już tak „łatwy" do sprzedaży instrument i częściej emitenci zastanawiają się, jak go sprawnie rolować albo odkładać spłatę w czasie, ale wciąż możliwy do uplasowania, zwłaszcza przez emitentów o wysokim standingu. Duże nadzieje rynek wiąże także z zapowiadanymi obligacjami rozwojowymi gwarantowanymi przez NBP, które trafiły także do rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Miałyby one być alternatywnym źródłem finansowania budowy infrastruktury regionalnej i krajowej. Obligacje rozwojowe będą musiały mieć rating inwestycyjny, stałe oprocentowanie, a ich zapadalność wyniesie co najmniej pięć lat. Powinny być ciekawym instrumentem dla inwestorów z uwagi na przewidziane ulgi podatkowe. Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełnić emitent, by plasować tego rodzaju papiery, jest posiadanie przez niego statusu spółki publicznej. Wydaje się zatem, że w trudnych czasach to właśnie notowane spółki będą głównymi beneficjentami tego programu.