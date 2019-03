Otwarta droga do przesunięcia brexitu

Zwolennicy odsunięcia w czasie brexitu, przewidzianego na 29 marca, wygrali głosowanie bardzo wyraźnie, w stosunku 412-202. Data 30 czerwca powinna obowiązywać, jeśli do 20 marca, czyli do najbliższej środy, brytyjskiemu parlamentowi uda się w końcu przyjąć umowę określającą warunki wyjścia Brytyjczyków z UE wynegocjowaną przez Theresę May. W takim przypadku w Wielkiej Brytanii nie odbyłyby się wybory do Parlamentu Europejskiego.