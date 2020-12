The New York Times: Kolejny cios dla operatorów kin

Oznacza to pominięcie 90-dniowego okresu, kiedy to filmy były wyświetlane wyłącznie w kinach. Decyzja marki rysuje bardzo trudną przyszłość dla kin. Zgodnie z szacunkami WarnerMedia, pomimo wdrożenia szczepionki, klienci w USA powrócą do kin dopiero na jesieni. – Nie jest jasne, czy pełna normalność powróci nawet w IV kw. przyszłego roku. Epidemiolodzy, z którymi się konsultowaliśmy, zalecają zachować ostrożność – stwierdził Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group. Spółka oświadczyła również, że niezależnie od stanu pandemii decyzja obowiązuje przez cały rok. Poza Stanami Zjednoczonymi premiery Warner Bros odbędą się normalnie, ponieważ nie działa tam usługa HBO Max. Eksperci podkreślają, że decyzja tak dużego studia może mieć negatywny wpływ na branżę kinową oraz zmusić pozostałe marki do zmiany strategii. GSU