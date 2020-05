Rynki widzą światło w tunelu

Po silnych poniedziałkowych zwyżkach we wtorek entuzjazm na globalnych rynkach akcji wyraźnie wyhamował. O ile sesja w Azji zakończyła się solidnymi zwyżkami (koreański indeks KOSPI zyskał 2,2 proc.), to część europejskich indeksów giełdowych umiarkowanie zyskiwała po południu, a część lekko traciła. Sesja w USA zaczęła się od spadków Dow Jones Industrial tracił na jej początku 0,8 proc., po tym gdy zamknął się we wtorek 3,9 proc. na plusie. Czy jest szansa na to, że optymizm na rynkach utrzyma się na dłużej?