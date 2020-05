Zmiany na giełdzie w Hongkongu. Szybsze debiuty spółek

Szykuje się również duża zmiana dotycząca możliwości włączania do flagowego indeksu Hang Seng spółek notowanych na innych giełdach. Do tej pory spółki, które notowane były na innych giełdach, mogły być notowane na giełdzie w Hongkongu w formule dual-listingu, jednak ich akcje nie mogły wchodzić w skład Hang Seng. Oznacza to, że giganci tacy jak Alibaba, do której należy m.in. serwis zakupowy AliExpress, producent telefonów Xiaomi czy właściciel aplikacji do zamawiania jedzenia w Chinach Meituan będą mogli wejść w skład indeksu. Wielkość obrotu walorami tych trzech spółek znajduje się w pierwszej piątce na hongkońskiej giełdzie, a ich łączna kapitalizacja przekracza 15 proc. wartości całej giełdy.