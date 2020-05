Fed ma apetyt na śmieciowe obligacje

Przypomnijmy, że 23 marca Fed ogłosił, że podejmie niezbędne kroki do uratowania gospodarki zmagającej się ze skutkami pandemii koronawirusa. Plan zakładał utworzenie specjalnego podmiotu do kupowania obligacji korporacyjnych i funduszy ETF. Jednak ustawa o Rezerwie Federalnej zabrania instytucji kupowania aktywów korporacyjnych. W celu obejścia tego problemu Fed założył spółkę celową zarządzaną przez BlackRock do dokonywania zakupów. Takiego ruchu Fed nie wykonał nawet podczas ostatniego kryzysu finansowego z 2008 r.