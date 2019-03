Brexit: przedłużenie do 12 kwietnia lub 22 maja

Jeśli brytyjska Izba Gmin nie zagłosuje w przyszłym tygodniu za umową forsowaną przez Brukselę i premier Theresę May, to brexit zostanie przesunięty tylko do 12 kwietnia. W tym czasie Izba Gmin będzie musiała zdecydować, czy chce brexitu bezumownego czy też zgodzi się na duże przedłużenie procedury wyjścia z UE (umożliwiające wybór Brytyjczyków do Parlamentu Europejskiego).