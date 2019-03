Brexit: Na rynku przeważa optymizm

Inwestorów nie wystraszyła również wizja snuta w środę w parlamencie przez Philipa Hammonda, kanclerza skarbu. Przedstawił on prognozę mówiącą, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii zwolni w 2019 r. do 1,2 proc., co będzie najwolniejszym jego tempem od czasów kryzysu. - Chmura niepewności wisi nad brytyjską gospodarką - powiedział Hammond. Chmurą tą jest oczywiście brexit. Jego zdaniem, jeśli nie dojdzie do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, to straci na tym gospodarka. - UE będzie mniejszą, gorzej prosperującą gospodarką niż w scenariuszu, w którym mielibyśmy umowę. Wyższe bezrobocie, niższe płace, wyższe ceny w sklepach. To nie to, na co naród brytyjski głosował w referendum w czerwcu 2016 r. - dodał Hammond.