Chiny obawiają się skutków ubocznych jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej

– Globalny kryzys finansowy z 2008 r. oraz bezprecedensowa pandemia doprowadziły do narastania długów, a suma bilansowa Fedu rosła jak kula śnieżna. Istnieje ryzyko kryzysu, podczas którego runie hegemonia dolara amerykańskiego – stwierdził Liu Junhong, szef badań nad globalizacją w Chińskim Instytucie Współczesnych Stosunków Międzynarodowych. Wypowiedział te słowa w grudniu podczas poufnego seminarium poświęconego 50. rocznicy wyjścia USA z systemu z Bretton Woods. – USA nie mają zamiaru współpracować z innymi krajami, a szczególnie z krajami rozwijającymi się, by pokonać kryzys, z którym same nie mogą sobie poradzić. To może przynieść światu drugi szok Nixona – dodał Liu.