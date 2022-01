Ile razy Fed podwyższy stopy?

Ekonomiści Bank of America spodziewają się, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych siedmiokrotnie w tym roku, począwszy od marca. To jeden z najbardziej agresywnych poglądów na zacieśnienie przez Fed wśród głównych banków. Obecnie spodziewa się szczytowej stopy funduszy federalnych na poziomie 2,75 do 3,0 proc.