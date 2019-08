Wzrost płac znów przyspiesza?

Czynnikiem napędzającym wzrost płac jest coraz bardziej dotkliwy dla firm niedobór pracowników. Problem ten przejawia się m.in. niemrawym tempem wzrostu zatrudnienia. W lipcu liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 2,7 proc. rok do roku, do niespełna 6,4 mln. To wynik zgodny z przeciętnymi szacunkami ekonomistów. W czerwcu zatrudnienie wzrosło o 2,8 proc. rok do roku, a w pierwszych pięciu miesiącach roku zwiększało się w tempie 2,9 proc. rocznie.