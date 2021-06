Płace rosną w tempie dwucyfrowym

Inaczej niż wiele innych miar aktywności w gospodarce, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw były wiosną 2020 r. dość stabilne. W kwietniu zmalały o 3,7 proc. wobec marca, a w maju o 3,1 proc. wobec kwietnia. W ujęciu rok do roku wciąż rosły: odpowiednio o 1,9 proc. i 1,2 proc. To jednak wystarczyło, aby stworzyć niską bazę odniesienia wiosną 2021 r. W kwietniu, jak podał w piątek GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9,9 proc. rok do roku, a w maju już o 10,1 proc. rok do roku.