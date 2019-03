Konferencja Coface: Czynniki ryzyka podsycają spowolnienie

- Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w strefie euro zwolni w tym roku do 1,4 proc. Oczywiście będzie to zależało od wielu czynników ryzyka, taki jak brexit, seria wyborów jakie będziemy mieć w wielu krajach czy relacje handlowe z USA. Z naszych badań wynika, że w głównych gospodarkach strefy euro mamy 4-6 proc. spółek zombie, czyli nie wypracowujących zysków a przy tym mocno zadłużonych. To wciąż jednak mniej niż w czasie kryzysu - mówi "Rzeczpospolitej" Declan Daly, prezes Coface na Europę Środkową i Wschodnią. Wśród czynników ryzyka widzi on również rosnące globalne zadłużenie, protekcjonizm a także amerykańsko-chińską konfrontację geopolityczną. - Dobrą wiadomością jest jednak to, że gospodarka amerykańska przechodzi boom, m.in. dzięki impulsowi fiskalnemu, europejskie spółki wciąż inwestują a klasa średnia w gospodarkach wschodzących rośnie - dodał Daly.