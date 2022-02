Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w październiku. Wcześniej w wyniku kryzysu obniżono stopy do 0,1 proc. We wtorek RPP po raz piąty z rzędu podjęła decyzję o podwyżce. Stopa referencyjna NBP skoczyła z 2,25 proc. do 2,75 proc. Po raz ostatni stopa procentowa była na takim poziomie w czerwcu 2013 r. Takiego ruchu oczekiwała zdecydowana większość ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet". Nie brakowało jednak głosów, że RPP może pójść o krok dalej i podwyższyć stopę o 0,75 pkt proc.