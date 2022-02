NBP chce umocnić złotego i użyje do tego wszelkich środków

– Robimy to dlatego, że PKB i tak rośnie szybko i przewidujemy, że będzie rosło szybko – mówił. Ma to na celu powstrzymanie inflacji. – Inflacja w grudniu 2021 r. wzrosła do 8,6 proc., a więc jest istotnie podwyższona w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań. Jest to efekt silnych szoków zewnętrznych. Jednak w warunkach dobrej koniunktury i mocnego rynku pracy musimy już teraz przeciwdziałać – i to robimy już od kilku miesięcy – ryzyku utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie w średnim okresie i dlatego podnosimy stopy procentowe – powiedział Glapiński.