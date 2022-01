Są nowi kandydaci Sejmu do RPP

Za to w Senacie większość mają ugrupowania opozycyjne i to one wybrały już nowych przedstawicieli izby wyższej parlamentu do RPP. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Senat reprezentować będą Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk. Ludwik Kotecki, to wiceminister finansów i główny ekonomista tego resortu w czasach rządów PO-PSL. Do listopada 2016 r. był dyrektorem wykonawczym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego kandydaturę do RPP zgłosiła KO.