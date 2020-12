Jedna spółka, duży ciężar i zasłużona korekta

To najważniejsze liczby dotyczące nowej produkcji CD Projektu, które kreowały giełdowe nastroje. Dla inwestorów okazały się zaskoczeniem, ale negatywnym. Notowania spadały w czwartkowe popołudnie nawet o 9,5 proc., do 358,3 zł. Na akcjach spółki notowano największe na tej sesji obroty, które na dziesięć minut przed fixingiem sięgały 700 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu czterech ostatnich sesji papiery potaniały o 18,5 proc. Jesienna korekta notowań, która miała zbliżoną skalę, zajęła prawie dwa miesiące. Dynamika ostatnich spadków pokazuje więc, jak rozgrzana była atmosfera przed premierą. Dodajmy, że w wyniku czwartkowego załamania notowania po raz trzeci w tym roku znalazły się poniżej średniej z 200 sesji. Wcześniej był to pretekst do odbicia, więc niewykluczone, że kolejne sesje uaktywnią „łapaczy" lokalnych dołków.