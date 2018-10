Odwrót indeksów na finiszu

Krajowe indeksy poddały się negatywnym nastrojom panującym na największych zagranicznych rynkach akcji, które jeszcze na początku sesji dawały nadzieje na odbicie. Inwestorzy pozytywnie przyjęli zapowiedź ulg podatkowych przez chińskie władze celem wsparcia wzrostu gospodarczego, co wywołało solidne wzrosty na giełdzie w Szanghaju. Jednak o wyniku sesji na wielu europejskich parkietach zdecydowało wejście do gry Amerykanów, którzy niestety przejawiali dużo większą ochotę do pozbywania się akcji. Tym samym na giełdy wróciły obawy związane z możliwą korektą na amerykańskim rynku.