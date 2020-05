Realna szansa na wzrostową kontrę

Ciekawie prezentują się wykresy jankeskich indeksów, mianowicie na DAX widać świeczkę z długim cieniem co stanowi pretekst do piątkowej zwyżki. Natomiast DJIA oraz S&P500 wyrysowały białe świece stanowiące solidną reakcję na czwartkowe uderzenie podaży – pytanie tylko, czy jest to wystarczająca odpowiedź na lokalne problemy? Wczoraj indeks szerokiego rynku w USA przełamał zeszłotygodniowe denko a tym samym pojawił się sygnał do zwiększania krótkich pozycji. Wygenerowany został także sygnał sprzedaży wg MACD_d oraz przerwana została linia szyi G&R, co dodatkowo może zmobilizować baribali do dalszej wyprzedaży akcji.