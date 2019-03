Sygnały sprzedaży coraz bardziej wiarygodne

WIG ponownie oddalił się od linii trendu wzrostowego sprawiając tym samym, że sygnały sprzedaży z tego tygodnia stają się coraz bardziej wiarygodne. Wraz z wyprzedażą akcji nad Wisłą w ruch poszła waluta a czwartkowa przecena złotego względem dolara jest największa od sierpnia ubiegłego roku. Interesująco wygląda połączenie waluty z indeksem blue chips. Wczorajsze zamknięcie WIG20USD jest drugim najniższym w tym roku poziomem close uzmysławiając tylko, jak krucha jest owa „hossa" nad Wisłą. WIG20USD ponownie powrócił pod dzienną dwusetkę a bilans jego ostatniej podróży jest mocno niekorzystny dla akcyjnych byków. Na uwagę zasługuje tegoroczna porażka w oporowej strefie wyznaczonej przez sierpniowe ekstrema '18r oraz ujemnie nachylony układ średnich EMA_w. Podczas ostatniej kilkumiesięcznej aprecjacji doszło do wykształcenia się klina - struktury zapowiadającej ruch w stronę podstawy, która znajduje się w okolicy 550 stwarzając tym samym potencjał do jeszcze ok. 10% deprecjacji. Taki scenariusz współgrałby z tym co widać na wykresie WIGu jak i MSCI DM oraz to, co można odczytać na PLN_Index. Jeżeli byki chcą odmienić losy WIG20USD, tygodniowe close musiałoby wypaść powyżej 660 – do tej wysokości outlook jest negatywny. Otoczenie zewnętrzne przestało sprzyjać wzrostom na Książęca 4 a czwartkowy sygnał SELL by MA200_d wygenerowany przez S&P500 raczej nie zachęca do bycia akcyjnym optymistą. Ratunkiem dla akcjonariuszy może okazać się cykl futures, gdyż za tydzień wygasają derywaty, jednakże biorąc pod uwagę długość trwającej od grudnia wzrostowej fali może tak się okazać, że szczyt futures został już wykształcony i niedźwiedzie zaczynają grać swój koncert.