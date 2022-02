Rozczarowujący start tygodnia w Warszawie

Popyt dość szybko złapał zadyszkę, a WIG20 został zepchnięty pod kreskę. Spadki w Warszawie kontrastowały z kolorem zielonym obecnym na większości zachodnioeuropejskich rynków akcji, gdzie inwestorzy przejawiali ochotę do kupowania, co stworzyło dogodne warunki do odbicia większości indeksów po ubiegłotygodniowej korekcie. Wyraźnie w tyle zostały niektóre parkiety z naszego regionu, na których od samego początku więcej do powiedzenia mieli sprzedający. Oprócz Warszawy przecena mocno dała się we znaki posiadaczom akcji notowanych m.in. w Pradze.