TFI podnoszą się, ale liczą na wsparcie

Kiedy gospodarka zacznie się podnosić? Jak ocenia Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, w drugiej połowie kwietnia mieliśmy dołek aktywności gospodarczej, co nie oznacza, że maj czy czerwiec też będą trudnymi miesiącami. - Wychodzenie z kryzysu zajmie kilka miesięcy i będzie ono kształtem przypominać literę U – przewiduje Borys. - Musimy liczyć się z recesją rzędu 10-15 proc. Wiele przedsiębiorstw w ponad połowie gospodarki odczuwa silny spadek przychodów, co najmniej o 20-25 proc. w II kwartale. Dlatego wdrażamy rządowy program tarczy finansowej, program wsparcia o wartości 75 mld zł dla najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw - tłumaczył Borys. Według jego szacunków, pod koniec kwietnia program dla mikrofirm objął 56,5 tys. przedsiębiorstw, a wartość wsparcia wyniosła 11,5 mld zł. - Oczekujemy, że liczba firm zwiększy się do 100 tys. Cały czas czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o start programu dla dużych przedsiębiorstw. Wnioski są od czterech tygodni w Komisji. Tam toczy się jednak dyskusja co do standardów dla całej Unii - stwierdził Borys. Ponad 300 dużych przedsiębiorstw zgłosiło się po wsparcie, które może sięgać 18 mld zł. - Potrzeby na rynku są, chcemy działać jak najszybciej - zaznaczył Borys.