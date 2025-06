Czy rozglądać się za innymi niż Polska rynkami wschodzącymi?

Można jednak próbować ustrzelić tzw. czarnego konia. Stąd w ofertach TFI pojawiały się portfele skupione na pojedynczych krajach czy regionach, np. Ameryce Łacińskiej, Turcji, Chinach, Rosji, a ostatnio także i Indiach.

To właśnie Indie wskazywane są w ostatnim czasie jako główny konkurent Chin. Jak mówi Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI, gospodarka Indii napędzana jest dużą populacją, rosnącą klasą średnią i reformami gospodarczymi, sprzyjającymi biznesowi. W tym regionie ciekawym miejscem do inwestycji może być także Wietnam, przyciągający producentów niskimi kosztami pracy. – W Ameryce Łacińskiej warto zwrócić uwagę na Meksyk, beneficjenta trendu nearshoringu, czyli przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu w USA, co stymuluje eksport i inwestycje. Z kolei w Afryce Egipt ma potencjał dzięki reformom fiskalnym i infrastrukturalnym, choć warto pamiętać o ryzyku politycznym – podkreśla Bieniek.

Ekspert Esaliens TFI przyznaje jednak, że na Starym Kontynencie to Polska wciąż wygląda atrakcyjnie.

Historia ostatnich lat jasno pokazała jednak, że inwestowanie w pojedyncze rynki wschodzące nieraz może się okazać nawet jeszcze gorszym rozwiązaniem od portfela rynków wschodzących. Stąd decyzje o likwidacji np. funduszy akcji tureckich czy rosyjskich. Może więc z perspektywy polskiego inwestora część kapitału przeznaczonego na ryzykowne inwestycje pozostawić w krajowych spółkach?

– Generalnie nie jestem zwolennikiem inwestowania w rynki wschodzące. Analiza danych historycznych wskazuje, że w przeliczeniu na twardą walutę rynki te w długim okresie nie przynoszą godziwych zysków – zauważa Piotr Zagała, zarządzający BNP Paribas TFI. Co jest przyczyną? – Przyznam, że jest to temat wart pracy doktorskiej. Moja pierwsza myśl – zbyt duży udział spółek państwowych (jak wiemy, co wspólne, to często niczyje) oraz prawodawstwo, które nie chroni w wystarczający sposób interesu inwestorów mniejszościowych – wskazuje. – Jestem gorącym zwolennikiem rynku w USA, gdzie po prostu modne jest lokowanie prywatnego majątku na giełdzie – dodaje Zagała. Jak zauważa, polski rynek też przynosił niski dochód w długim okresie, nim… staliśmy się rynkiem rozwiniętym. Patrząc na to, jak wygląda gospodarka naszego kraju, jak dobrze zarządzanych jest wiele naszych spółek, zupełnie nie rozumiem, dlaczego wciąż jesteśmy zaliczani do grona krajów rozwijających się. I tak – polecam nasz rynek w długim okresie, gdyż jesteśmy takim quasi-rynkiem niemieckim. WIG20 to taki mały DAX. A DAX to jedyny znany mi indeks, poza rynkiem w USA, który w długim okresie przynosi godziwą stopę zwrotu – przekonuje Zagała.

Polska w bloku

W opublikowanym we wtorek raporcie analitycy Banku Pekao zauważają, że polska gospodarka przez ostatnie dekady rosła systematycznie, szybko i w sposób zrównoważony. „Dzięki temu zniwelowała dużą część luki rozwojowej do państw tzw. starej UE, niektóre z nich przeganiając. Uważamy, że ten proces będzie kontynuowany w najbliższej dekadzie” – czytamy.