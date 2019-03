Altus TFI: Wcześniejszy wykup jednostek funduszy

Altus na swojej stronie poinformował, że w przypadku czterech z sześciu likwidowanych funduszy udało mu się odkupić od klientów wszystkie jednostki uczestnictwa. Dotyczy to: Altus Akcji w likwidacji, Altus Aktywnego Zarządzania w likwidacji, Altus Stabilnego Wzrostu w likwidacji oraz Altus Optymalnego Wzrostu w likwidacji. Jednocześnie TFI rozpoczęło wypłaty uzyskanych środków uczestnikom tych subfunduszy. Na stronie towarzystwa znajdziemy również informację na temat wycen jednostek, po jakich zostały wykupione. „Zgodnie z uprzednio przekazywanymi informacjami uczestnicy Subfunduszy Zlikwidowanych nie byli i nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań w toku likwidacji, a co za tym idzie, środki im należne, zostały przekazane na wskazane przez nich, na etapie otwierania rejestru lub ewentualnie późniejszej aktualizacji danych, rachunki bankowe" – tłumaczy zarząd Altusa. Jeśli chodzi o dwa pozostałe subfundusze, czyli Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji, towarzystwo odkupiło odpowiednio około 83,5 proc. oraz 53,3 proc. jednostek uczestnictwa. „W (tych – red.) subfunduszach zlikwidowanych umorzeniu uległa część jednostek posiadanych przez uczestników, zgodnie z powyższą proporcją, odpowiadającą ilości aktywów przeznaczonych na wykupy, uzależnioną od ilości aktywów płynnych danego subfunduszu.