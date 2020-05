Ponad połowa firm korzysta z tarczy antykryzysowej

Rośnie też odsetek firm - z 17,3 proc. w pierwszej fali do 35,2 proc. w drugiej fali - które deklarują , że musiały ograniczyć zatrudnienie. BGK szacuje, że do 8 maja pracę w sektorze MŚP mogło stracić już nawet 500 tysięcy osób, czyli ponad 8 proc. zatrudnionych w sektorze. Najwięcej osób zwalniają firmy najmniejsze, zatrudniające do 9 pracowników. - Uważamy, że istotna część osób już zwolnionych, to pracownicy zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych oraz obcokrajowcy. W związku z tym liczby te nie będą miały pełnego przełożenia na wzrost rejestrowanego bezrobocia. Oczekujemy także, że w okresie, gdy realizowaliśmy badanie mieliśmy do czynienia z apogeum wzrostu redukcji zatrudnienia. W miarę znoszenia ograniczeń i wzrostu wykorzystania narzędzi tarczy antykryzysowej małe i średnie firmy będą ograniczały tempo zwolnień. Choć liczba osób które utraciły pracę będzie nadal rosła, to tempo tego wzrostu będzie coraz wolniejsze – ocenia Walewski. Małe i średnie firmy mają coraz większą wiedzę o tarczy antykryzysowej i coraz częściej z niej korzystają. Prawie wszyscy zainteresowani znają przynajmniej ogólne jej założenia. Rośnie odsetek tych, którzy znają rozwiązania tarczy szczegółowo: z 67 proc. w pierwszej fali badani, do 81 proc. w drugiej fali. Odsetek korzystających z tarczy wzrósł pomiędzy edycjami badania z 24 proc. do 57 proc., a odsetek tych którzy nie zamierzają korzystać z tarczy spadł z 27 proc. do 11 proc. Firmy najczęściej korzystają z 3-miesięcznych zwolnień ze składek ZUS (52 proc.), dofinansowań wynagrodzeń pracowników (29 proc.) i umorzeń podatkowych (9 proc.). Z nowej tarczy PFR korzysta lub chce skorzystać 12 proc. firm, a z gwarancji de-minimis od BGK na nowych warunkach 9 proc. firm.