Transakcje bezgotówkowe na fali

– Jeżeli chodzi o problem związany z procesem płatności, to pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl jest technologia, czyli to, że umożliwia ona rozwój . Staramy się być nowocześni. Niewątpliwe powstanie fintechów przybliża nas do tego, aby być bardziej nowoczesnymi i w naszym zachowaniu bardziej wygodnymi – mówił dr Piotr Łasak. Uczestnicy debaty odnieśli się także do kwestii anonimowości. Stosowanie gotówki przy płatnościach zapewnia anonimowość, jednak w przypadku transakcji bezgotówkowych musimy liczyć się z tym, że udostępniamy nasze dane instytucjom i firmom technologicznym. Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę zapewnienia anonimowości również w przypadku transakcji bezgotówkowych.