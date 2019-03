Strategia rynku z licznymi uwagami jego uczestników

Już po publikacji projektu strategii wśród uczestników rynku słychać było pomruki lekkiego rozczarowania. Liczono chociażby na to, że więcej uwagi zostanie poświęcone kwestiom podatkowym. Te, z perspektywy inwestora indywidualnego, ograniczyły się w zasadzie do pomysłu zmniejszenia podatków od dywidend w przypadku długoterminowych inwestycji. W uwagach przesłanych do MF nie brakuje w zakresie podatkowym dodatkowych propozycji. Co ciekawe, na brak rozwinięcia tego tematu zwraca uwagę chociażby Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Mocny nacisk na tę kwestię położony jest również w dokumencie przesłanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Organizacja ta proponuje chociażby zmniejszenie „podatku Belki" do poziomu 9 proc. zysku z inwestycji trwających ponad rok i do 4 proc. dla inwestycji trwających ponad pięć lat. „Zachowawcze propozycje w szczególności odnoszące się do zachęt podatkowych przedstawione przez Ministerstwo Finansów w SRRK są tym bardziej niezrozumiałe w obliczu faktu, że Ministerstwo ma pełną świadomość, iż przyszłe emerytury Polaków wypłacane z ZUS będą stanowić zaledwie ułamek wynagrodzeń, które obecnie trafiają do kieszeni Polaków. Stąd też negatywnym zaskoczeniem jest, że w zaproponowanej strategii nie zawarto zdecydowanie większej ilości rozwiązań motywujących do oszczędzania emerytalnego przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym" – czytamy w dokumencie SII.