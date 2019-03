Technologia to ważny element rozwoju rynku i każdej organizacji

S.P.: Chciałbym nawiązać jeszcze do kwestii sektora bankowego. Oczywiście poza skalą, zapleczem kapitałowym itp. obszar ten jest w stanie realizować więcej przedsięwzięć technologicznych, z czego my jako KDPW także czerpiemy korzyści. Jako sektor kapitałowy też mamy swoje mocne strony, jak chociażby krajowe rozwiązania i krajowych dostawców. Daje to dużą elastyczność, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian. Rozwiązania są dostosowane do naszych realiów, a nie są tylko kalką tego, co funkcjonuje na innych rynkach. Co równie ważne, są to nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Dużo mówimy o inicjatywach front-office, czyli tych, które bezpośrednio kierowane są do inwestorów. Zwróciłbym jednak uwagę także na back-office. Tutaj jest bardzo duże pole do zwiększenia efektywności i usuwania barier. Obsługa emitentów w tych obszarach to wciąż są procesy papierowe. Jest to bardzo kosztowne i mało efektywne. Dlatego tak ważna jest digitalizacja procesów. Stąd też poza eVotingiem, pracujemy nad digitalizacją procesu rejestracji papierów wartościowych. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to katalizatorem kolejnych zmian, które przyniosą rynkowi konkretne korzyści, również w zakresie finansowym.