Instytucje finansowe krytykują ustawę antylichwiarską

KPF podkreśla, że zapis ten wzmacniają postanowienia preambuły do dyrektywy, w szczególności motyw nr 9 do CCD, który stanowi, że „pełna harmonizacja jest niezbędna do zapewnienia wszystkim konsumentom we Wspólnocie wysokiego i równoważnego poziomu ochrony ich interesów i stworzenia prawdziwego rynku wewnętrznego. Dlatego państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości utrzymywania ani wprowadzania przepisów krajowych innych niż ustanowione w niniejszej dyrektywie".