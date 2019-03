GPW szykuje program wsparcia pokrycia analitycznego

- Musimy się zastanowić czy handel odpadami czy pszenicą powinien być misją giełdy. Niewykluczone, że ze względów regulacyjnych, rynek towarowy będzie przeżywał jeszcze cięższe chwile. Patrzmy do przodu, a nie koniecznie na boki. Okazjami są chociażby PPK czy też działalność PFR Ventures. Za chwilę będziemy mieli falę IPO spółek technologicznych. To jest szansa dla giełdy i domów maklerskich. Warto także się zastanowić co zrobić, aby znowu obudzić rynek NewConnect – mówił Bardziłowski.