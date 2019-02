IKE i IKZE rosły w 2018 r. wolniej

Z danych Komisji wynika, że na koniec 2018 r. Indywidualne Konta Emerytalne miało blisko milion osób. Liczba kont IKE to 995,7 tys. Rok wcześniej było ich 951,6 tys. Oznacza to, że w zeszłym roku przybyło 44,1 tys. takich kont. To przyrost o 4,6 proc. Mniejszy niż rok wcześniej. Wtedy przyrost liczby kont IKE sięgnął 5,4 proc. Wartość aktywów zgromadzonych w IKE na koniec 2018 r. to 8,691 mld zł. Rok wcześniej było to 7,961 mld zł. Aktywa w IKE zwiększyły się zatem o 0,73 mld zł, czyli o blisko 9,2 proc. Przyrost pomiędzy 2016 i 2017 r. był znacznie wyższy, niemal 20-proc. Średnia wpłata na IKE w 2018 r. to 4200 zł. Rok wcześniej było to 3,8 tys. zł. Do kobiet należało 525,3 tys. kont IKE, do mężczyzn ponad 470,3 tys. Zdecydowaną większość kont miały przy tym osoby w wieku powyżej 40 lat.