Na świecie flauta, w Polsce sztorm

To byłby problem natury politycznej. Deficyt powyżej 3 proc. PKB umożliwia Komisji Europejskiej uruchomienie procedury nadmiernego deficytu. To może prowadzić do pogorszenia napiętych już stosunków między rządem PiS a Brukselą. Ale z perspektywy rynku znaczenie ma również to, że wzrost deficytu wiązałby się z większą podażą obligacji, które ktoś musiałby kupić. W 2016 r., gdy uruchomiono program 500+, w jego finansowaniu pomógł podatek bankowy, który skłonił banki do większego zaangażowania na rynku obligacji.