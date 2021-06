PZU – rekordowa dywidenda wśród gigantów z WIG20

Polski ubezpieczyciel planuje wypłatę od 50 do 100 proc. zysku netto w okresie obowiązywania strategii „Potencjał i wzrost 2021–2024", co oznacza stopę dywidendy na poziomie od 5 do 9 proc. Zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie ponad 3 mld zł, co daje 3,5 zł na akcję, Stopa dywidendy jest na poziomie 10 proc. Rekordowo wysoka wypłata dla akcjonariuszy wynika z faktu, że środki przeznaczone na ten cel za 2020 r. obejmują zyski z lat 2019 i 2020. W kolejnych latach spodziewamy się powrotu do znormalizowanego poziomu wypłaty dla akcjonariuszy w okolicy 2,5 zł na akcję. Czy ambitna strategia jest do zrealizowania?